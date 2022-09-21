Песков: решений об изменении статуса СВО не принималось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Решений об изменении статуса специальной военной операции России по защите Донбасса не было, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос о введении военного положения после объявления в стране частичной мобилизации также не обсуждался.

Никаких решений на этот счет не было, — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Накануне Госдума приняла законопроект с поправками в УК, предусматривающими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Неявка на военную службу по призыву или дезертирство будет наказывается лишением свободы на срок до 10 лет «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Также законопроект предусматривает закрепление в УК понятий «мобилизация», «военное время», «военное положение» и «мародерство».