Песков сообщил о скором ответе Москвы на введение потолка цен на нефть

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Москва в данный момент обсуждает финальные аспекты ответа на введение потолка цен на нефть со стороны стран Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшие дни ответ будет сформирован окончательно. Представитель Кремля уточнил, что он примет форму президентского указа, передает РИА Новости.

Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа, — заявил Песков.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении российского сырья вступили в силу 5 декабря. В частности, ЕС прекратил прием нефти из РФ, перевозимой по морю. Кроме того, страны G7, Австралия, а также Евросоюз ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее сообщалось, что Москва работает над тремя возможными ответами на ограничения. Первый из них — полный запрет продажи сырья странам, которые поддержали данные рестрикции. Другие варианты предусматривают запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем, и введение индикативной цены на нефть Urals к эталонному сорту Brent с запретом продаж при увеличении дисконта.