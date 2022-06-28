В Кремле отказались комментировать ситуацию в Кременчуге Песков счел исчерпывающим заявление Минобороны России по удару в Кременчуге

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Пожарные ГС ЧС Украины во время ликвидации пожара. Кременчуг. Полтавская область. Украина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет комментария о ситуации в Кременчуге и об утверждениях, что военные РФ якобы нанесли удар по торговому центру. По его словам, исчерпывающий ответ ранее предоставило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар, — сказал Песков.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил о том, что ВКС России 27 июня нанесли ракетный удар по ангарам с иностранным вооружением в городе Кременчуге под Полтавой. Он указал, что в результате взрыва начался пожар, который перекинулся на расположенный рядом нефункционирующий торговый центр.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал, что ситуация в Кременчуге может быть схожа с бучинской провокацией. По его мнению, в инциденте есть множество несостыковок, которые «бросаются в глаза».