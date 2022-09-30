Песков: Россия поддерживает продолжение зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддерживает продолжение зерновой сделки, но при обеспечении продовольствием беднейших стран мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщил, для выполнения зерновой сделки требуются дополнительные усилия со стороны ООН и стран-гарантов, чтобы получателями грузов становились беднейшие страны. По его словам, Россия заинтересована в выполнении сделки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих государств были обеспечены. Путин сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза должны опубликовать схемы доставок продовольствия в бедные страны. Это должно стать доказательством слов лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что большинство поставок зерновых с Украины, обеспеченных при участии ЕС, предназначено для бедных государств.