Песков: Россия доказала, что ее не победить на поле боя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Украина пыталась убедить Запад в своей способности одержать верх над РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». По его словам, которые приводит ТАСС, теперь Россия доказала всему миру, что это невозможно.

В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно, — констатировал Песков.

Он отметил, что в отношениях России и Запада был «период романтизма». По его словам, Москва рассчитывала, что сотрудничество будет гармоничным, взаимовыгодным и уважительным, что со страной поделятся технологиями и все будут жить в мире. Однако оказалось, что так не бывает, а о Россию попытались вытереть ноги, добавил Песков.

С лекцией в рамках марафона также выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев, который заявил, что Запад лицемерно называл террористов «борцами за свободу и демократию». По его словам, это происходило, когда у России пытались отобрать часть территорий. Тогда страна столкнулась с самыми ужасающими проявлениями терроризма, включая убийства, взрывы и даже захват заложников, добавил он.