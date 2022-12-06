Песков рассказал об агрессивной работе западных спецслужб против России

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У российской контрразведки всегда было много работы, поскольку иностранные спецслужбы никогда не оставляли страну в покое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что и в настоящее время Запад продолжает агрессивно работать против РФ.

Журналисты поинтересовались у Пескова, появилось ли у российских разведчиков с началом спецоперации на Украине больше работы.

У них всегда было много работы... Нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас, — ответил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам и отрицать это «непрофессионально». Чиновник признал, что ограничения вызывают трудности для Москвы, однако они не носят критического характера. Он подчеркнул, что российская экономика адаптируется к рестрикциям и специалисты это «прекрасно видят».

Также Песков назвал достижение Россией поставленных целей в специальной военной операции условием для начала переговорного процесса по Украине. По его словам, итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир. Однако в Кремле сейчас не видят перспектив для переговоров.