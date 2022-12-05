Песков рассказал о вреде антироссийских санкций для Европы Песков: cанкции против России наносят очевидный вред европейским странам

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Дмитрий Песков

Санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его мнению, отрицать это «непрофессионально». Так Песков прокомментировал недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца об эффективности санкций против России.

Было бы непрофессионально умалчивать тот вред, который наносят санкции европейским странам, я имею в виду в части тех санкций, которые европейцы ввели против нас. Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ, об этом всем специалистам известно хорошо у нас, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков признал, что ограничения вызывают трудности для Москвы, однако они не носят критического характера. Он подчеркнул, что российская экономика адаптируется к рестрикциям и специалисты это «прекрасно видят».

Определенные проблемы, безусловно, возникают из-за санкций, но до сих пор они были не критического характера, здесь можно поспорить с господином Шольцем, — отметил представитель Кремля.

По мнению Шольца, эффективность санкций против России возрастает с каждой неделей, их придется сохранять долго. Он полагает, что ЕС и НАТО на данный момент сильны как никогда. Канцлер добавил, что начало спецоперации не внесло противоречий между странами Евросоюза, как на то рассчитывал, по мнению немецкого политика, президент России Владимир Путин. Канцлер добавил, что Путину следует понять, что ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения.