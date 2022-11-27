Песков рассказал о разногласиях с Турцией по Сирии Песков: уровень отношений c Турцией позволяет урегулировать разногласия по Сирии через переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Уровень государственных отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путем переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». При этом он признал, что обсуждение может быть тяжелым и долгим. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Москве и Анкаре уже удавалось «купировать» несогласие в прошлом.

По Сирии разногласия есть с Турцией. <...> Но с Турцией есть другая превосходная история. Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные все разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров. И вот этот уровень взаимопонимания и взаимного уважения, действительно, это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать, — сказал Песков.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Реджепа Эрдогана. По его словам, для такой встречи «должны созреть» соответствующие условия.