Песков рассказал о работе над концепцией внешней политики России Песков заявил, что изменения в мире найдут отражение в концепции внешней политики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

↵Работа над проектом концепции внешней политики России продолжается. Поскольку ситуация в мире динамично меняется, требуется вносить в него коррективы, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Конечно, мы анализируем, мы смотрим в динамике, как ситуация развивается. Все это найдет свое отражение во внешнеполитической концепции, — заявил представитель Кремля.

Сроки завершения работы над проектом концепции Песков не назвал. Он отметил, что Москва знает, чего хочет, но ситуация в мировых делах остается неопределенной. По его словам, невозможно спрогнозировать, к чему приведет «агрессивная и неконструктивная» политика США и Европы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что работа по подготовке новой редакции Концепции внешней политики РФ проходит очень активно, при этом это коллективный труд, а не спущенное «сверху» решение.

О внесении изменений в Концепцию внешней политики РФ говорилось ещё до начала специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что правительство начало работу по модификации положений документа. Он подчеркнул, что каждый на своём участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе.