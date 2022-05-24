Захарова: новая Концепция внешней политики России не спущена «сверху»

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа по подготовке новой редакции Концепции внешней политики РФ проходит очень активно, при этом это коллективный труд, а не спущенное «сверху» решение. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме «Новые смыслы новой реальности», пишет ТАСС.

Обновленная концепция сейчас только находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране, является плодом коллективных усилий: аналитических, научных и так далее, — отметила Захарова.

О внесении изменений в Концепцию внешней политики РФ говорилось ещё до начала специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что правительство начало работу по модификации положений документа. Он подчеркнул, что каждый на своём участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что страна будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран, а также невмешательства в их внутренние дела, что ляжет в основу Концепции. Он напомнил, что Россия является миролюбивым государством и что Москва намерена развивать партнёрские отношения со всеми странами и региональными объединениями и сообща противодействовать общим вызовам и угрозам.