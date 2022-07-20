Песков рассказал о подготовке к новым зарубежным визитам Путина Песков: Путин планирует осенью несколько визитов за рубеж, подготовка ведётся

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ближайшей осенью президент России Владимир Путин намерен нанести ещё несколько зарубежных визитов. В настоящее время ведётся подготовка к ним. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не назвал, куда именно намерен отправиться президент.

На повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется, — сказал Песков.

Глава российского государства 19 июля побывал в Иране, где состоялись три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран — гарантов сирийского урегулирования. Кроме того, в июне Путин совершал визиты в Таджикистан и Туркмению.

Ранее сообщалось, что главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. В совместном документе, в частности, сказано, что кризис в Сирии может быть разрешён исключительно дипломатическим путём. Кроме того, говорится, что ситуацию в стране могут урегулировать непосредственно сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.