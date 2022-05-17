Песков не исключил возвращение Instagram в Россию

Дмитрий Песков / Фото Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил разблокировку Instagram и Facebook (деятельность соцсетей в России запрещена) в России. Отвечая на вопросы журналистов на просветительском марафоне «Новые горизонты», он уточнил, что соответствующие меры могут быть приняты, если ответственные за соцсети лица будут соблюдать законы страны.

Я бы этого не исключал. Ведь компания Meta отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер, противоречат российским законам. Организация отказывалась это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить открыть их здесь офис по закону «о приземлении». Если соблюдаются законы России, то, конечно, открываются другие горизонты для взаимодействия, — ответил Песков о возможной разблокировке продуктов Meta (деятельность в России запрещена).

21 марта Таганский суд Москвы запретил Facebook и Instagram за распространение и непринятие мер по блокировке в отношении призывов к насилию над россиянами, а также изменению основ конституционного строя. Спустя неделю, 28 марта, россиянам официально разрешили пользоваться платформами при помощи VPN, поскольку запрет деятельности не означает запрет на использование продуктов.

Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева выступила против запрета Instagram в России. По её словам, это «неправильно» и является «политикой двойных стандартов», поскольку люди всё равно пользуются платформой в обход ограничений.