В Кремле отреагировали на слухи о запрете на выезд работникам администрации Песков опроверг сообщения о запрете на выезд за границу сотрудникам администрации президента

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о запрете выезда в командировки и отпуск за границу сотрудникам администрации президента России, передает РИА Новости. Он назвал эту информацию сущей неправдой.

Нет [ограничений]. Это сущая неправда, — сказал Песков.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что сотрудникам администрации президента мужского пола временно запретили выезжать в командировки за рубеж. Как сообщал канал, аналогичная мера распространяется и на заграничные поездки в отпуск.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам призывного возраста в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы России. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

В ответ на это глава СПЧ Валерий Фадеев назвал ограничение выезда мужчин с территории Российской Федерации нарушением прав человека, поскольку не было выпущено указа или закона, запрещающего это. Он подчеркнул, что пока жалоб по таким нарушениям также не поступало.