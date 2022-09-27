В СПЧ сочли ограничение выезда мужчин из России нарушением прав человека Глава СПЧ Фадеев назвал ограничение выезда мужчин из России нарушением прав человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Ограничение выезда мужчин с территории Российской Федерации является нарушением прав человека, поскольку не было выпущено указа или закона, запрещающего это, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что пока не поступало жалоб по таким нарушениям, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент не существует указа или закона, по которому можно запрещать выезд мужчин за пределы России. Это нарушение прав человека, — заявил он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд за пределы России. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ранее рассказал, что военнообязанные могут свободно перемещаться по регионам России. По его словам, сотрудник ГИБДД тем не менее вправе остановить и потребовать справку из военкомата. Он отметил, что для выезда за рубеж резервисту потребуется разрешение. Без этой справки военнообязанного могут не выпустить за границу.