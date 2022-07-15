Песков рассказал, когда Путин проведет оперативное совещание в Совбезе Песков заявил, что 15 июня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 15 июня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Представитель Кремля уточнил, что другие встречи у Путина в пятницу будут непубличными.

Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Другое носит служебный характер, не будет освещаться публично, - сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин не планирует выступать в Госдуме 15 июля во время внеочередного заседания нижней палаты парламента. Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли президент приехать в Думу, чтобы выступить перед депутатами со своим видением перспектив развития ситуации в мире.

Подчеркивалось, что депутаты планируют дать правовое реагирование всем процессам, которые происходят в стране на сегодняшний день. По предварительным планам, на встрече будет рассмотрено больше 60 вопросов. Кроме того, за несколько часов до пленарного заседания соберется Совет Думы.