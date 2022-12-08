Песков рассказал, когда может закончиться СВО Песков заявил, что Зеленский может закончить конфликт на Украине хоть завтра

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Спецоперация России на Украине может закончиться даже завтра при желании и политической воле украинского президента Владимира Зеленского, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что на эту тему можно рассуждать «до посинения».

Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании, — сказал Песков.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что специальная военная операция на Украине должна завершиться после взятия под контроль ВС РФ Одессы и Киева. По его мнению, это могло бы стать «очень символичным актом».

В ноябре в статье для 19fortyfive обозреватель Дэниел Дэвис заявил, что единственный возможный способ решения конфликта на Украине, столь непопулярный среди западных политиков, — это переговоры. Однако ситуация на поле боя, по его мнению, свидетельствует о том, что конца украинскому кризису «не видно».

Ранее Washington Post сообщил, что Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны европейских стран, население которых недовольно отправкой вооружений Киеву.