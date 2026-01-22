Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:01

Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и Аббас

Песков: на повестке обсуждения Путина и Аббаса будут Совет мира и другие вопросы

Владимир Путин с Махмудом Аббасом Владимир Путин с Махмудом Аббасом Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев/ «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудят в Москве вопросы ближневосточного урегулирования и инициированный США Совет мира по сектору Газа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что после официальных переговоров лидеры продолжат общение в формате рабочего завтрака один на один, передает ТАСС.

Вчера президент [Путин] сообщил о готовности выделить через Совет мира, инициированный [лидером США Дональдом] Трампом, $1 млрд (77 млрд рублей. — NEWS.ru) из арестованных в США активов. <...> И Путин сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом. Сам Совет мира будет на повестке дня, — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия всегда была «большим другом Палестины» и прилагала усилия для урегулирования кризиса.

Главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях. Россия всегда была большим другом Палестины, мы всегда прилагали усилия для ближневосточного урегулирования, — отметил он.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.

Владимир Путин
Россия
Махмуд Аббас
Палестина
переговоры
темы
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал начальника из-за сокращенной премии
«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане
Школьница ответила перцовым газом на замечание
В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира
Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков
Политолог ответил, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными
Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году
В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба
Американские рыболовы «попали под раздачу» из-за Гренландии
Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон
Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области
Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне
Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии
«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ
Слон-убийца навел ужас на жителей Индии
Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца
Политолог ответил, чего будет добиваться Трамп от Зеленского в Давосе
В Госдуме объяснили, как искоренить нападения в школах
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
Власть

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.