Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и Аббас

Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудят в Москве вопросы ближневосточного урегулирования и инициированный США Совет мира по сектору Газа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что после официальных переговоров лидеры продолжат общение в формате рабочего завтрака один на один, передает ТАСС.

Вчера президент [Путин] сообщил о готовности выделить через Совет мира, инициированный [лидером США Дональдом] Трампом, $1 млрд (77 млрд рублей. — NEWS.ru) из арестованных в США активов. <...> И Путин сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом. Сам Совет мира будет на повестке дня, — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия всегда была «большим другом Палестины» и прилагала усилия для урегулирования кризиса.

Главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях. Россия всегда была большим другом Палестины, мы всегда прилагали усилия для ближневосточного урегулирования, — отметил он.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.