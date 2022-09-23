Песков рассказал, что будет при нападении Киева на территории референдумов Песков: в случае присоединения к России территорий в результате референдумов, там будет действовать Конституция РФ

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В том случае, если граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, на этих территориях будет действовать конституция РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о потенциальных нападениях украинских военных на эти земли, передает ТАСС.

Сразу в отношении этих территорий будет действовать Конституция РФ. Если произойдет акт вступления этих территорий в состав России, то будет работать соответствующее положение в Конституции, — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что процесс вхождения территорий Донбасса и других подконтрольных России территорий в состав РФ должен пройти быстро.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Для беженцев откроют участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198.

Ранее стало известно, что после проведения референдумов в Донбассе Евросоюз может ввести против России новые санкции, которые включат в себя визовые ограничения, ограничения на импорт нефти и газа, а также объявление в розыск имущества российских граждан.