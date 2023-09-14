Песков: Путин принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР

Фото: kremlin.ru

Российско-корейские переговоры

Президент РФ Владимир Путин с благодарностью принял приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Северную Корею, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, детали визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение, — сказал Песков.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.

Политический аналитик Валерий Корнеев, в свою очередь, заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что КНДР может быть заинтересована в российской помощи по развитию военных технологий для сохранения безопасности на Корейском полуострове.