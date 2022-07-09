Президент России Владимир Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Что касается участия российских представителей в церемонии прощания, он подчеркнул, что это будет зависеть от протокола.
Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил, — сказал Песков.
8 июля Абэ был смертельно ранен во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в экс-премьера дважды, ранив его в шею и грудь. Политика госпитализировали на вертолете с сильным кровотечением, но не успели спасти.
Нападавшего задержали на месте — им оказался бывший военнослужащий, 41-летний Тэцуя Ямагами. Подозреваемый не оказал сопротивления охранникам бывшего премьера.
Свой поступок он объяснил недовольством деятельностью некой группы, к которой якобы принадлежал Абэ. По словам Ямагами, действия этой группы привели к бедственному положению в его семье.