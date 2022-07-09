Песков: Путин не будет присутствовать на похоронах Aбэ Песков: Путин не будет присутствовать на похоронах Абэ, остальное зависит от протокольных мероприятий

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Что касается участия российских представителей в церемонии прощания, он подчеркнул, что это будет зависеть от протокола.

Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил, — сказал Песков.

8 июля Абэ был смертельно ранен во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в экс-премьера дважды, ранив его в шею и грудь. Политика госпитализировали на вертолете с сильным кровотечением, но не успели спасти.

Нападавшего задержали на месте — им оказался бывший военнослужащий, 41-летний Тэцуя Ямагами. Подозреваемый не оказал сопротивления охранникам бывшего премьера.

Свой поступок он объяснил недовольством деятельностью некой группы, к которой якобы принадлежал Абэ. По словам Ямагами, действия этой группы привели к бедственному положению в его семье.