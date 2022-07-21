Песков прокомментировал возобновление поставок газа по «Северному потоку» Песков: Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам газа в Европу

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Российская компания «Газпром» выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства по поставкам газа, в том числе по газопроводу «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, все связанные с этим сложности проистекают из ограничений, введенных Евросоюзом, которые не позволяют осуществлять ремонт оборудования и обеспечить необходимое техобслуживание.

Именно эти ограничения, которые ввели европейцы, являются причиной их же проблем, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее швейцарский оператор Nord Stream AG сообщил, что российский газ снова начал поступать в Германию через «Северный поток» после технического перерыва. Пока трубопровод работает не на полную мощность, а на 40%. Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» также использовал лишь 40% мощности, в начале лета «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве объяснили, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде.