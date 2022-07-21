В Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку» Nord Stream AG: в Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции газопровода «Северный поток-1»

Российский газ снова начал поступать в Германию через «Северный поток» после технического перерыва, передает агентство DPA со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG. Пока трубопровод работает не на полную мощность, а на 40%.

Газ снова течет (по трубопроводу. — NEWS.ru), — сказал представитель компании.

В настоящее время через газопровод в Европу поставляется около 67 млн кубометров в день, что составляет около 40% загрузки «Северного потока». Отмечается, что через какое-то время газопровод заработает в полную силу.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG производила временный останов обеих ниток газопровода для проведения плановых профилактических работ. «Северный поток» проходил тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» использовал лишь 40% мощности% в начале лета «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве объяснили, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава отказывалась возвращать их Берлину из-за санкций против РФ.

18 июля турбину отправили из Канады в Германию. При этом в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». Ранее стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечалось, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств.