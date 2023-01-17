Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию Песков назвал совещание Путина по экономическим вопросам и послание парламенту разными процессами

Фото: kremlin.ru

Совещание по экономическим вопросам

Совещание по экономическим вопросам, которое 17 января провел президент России Владимир Путин, не является подготовкой к посланию Федеральному собранию, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее представитель Кремля сообщил, что руководство страны своевременно проинформирует о дате послания президента Федеральному собранию.

Нет. Это разные процессы, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

В конце декабря Путин сообщил, что несостоявшееся в 2022 году послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023-го. По его словам, из-за большой динамики событий трудно зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.

Ранее появилась информация о том, что Путин может провести встречу с главами думских фракций в начале февраля. Дата будет объявлена, предположительно, за неделю до начала встречи.

О необходимости такой встречи с главой государства говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он ссылался на коллег из других партий, которые тоже готовы встретиться с Путиным, чтобы обсудить итоги 2022 года. Последняя встреча президента с руководством Госдумы и главами фракций состоялась 7 июля 2022 года.