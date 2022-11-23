Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Кудрина Песков заявил, что ему неизвестно о подготовке встречи Путина и Кудрина

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Алексей Кудрин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не имеет информации относительно подготовки в ближайшее время встречи главы государства с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. По словам журналистов, на этой встрече якобы должно пройти финальное обсуждение судьбы компании «Яндекс».

Мне ничего об этом не известно. Я не могу это подтвердить, — заявил Песков.

Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что сооснователь и бывший глава компании «Яндекс» Аркадий Волож предложил 5% от компании главе Счетной палаты России Алексею Кудрину. Отмечается, что на такой шаг он пошел из благодарности за помощь в разделении российского и международного бизнеса «Яндекса».

В свою очередь издание «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) сообщало о том, что Кудрин просил президента России Владимира Путина о переходе в «Яндекс». Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков отверг эти заявления.

В июле Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Отмечалось, что политик сделал это «по собственному желанию». С 2011 года Кудрин возглавлял факультет свободных искусств и наук СПбГУ.