«До сих пор это удавалось»: Песков ответил на вопрос о росте цен в России

Центробанк следит за ситуацией с ростом цен в России и принимает меры для поддержания макроэкономической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Кремль не разделяет опасения по этому поводу, поскольку «до сих пор это удавалось», передает РИА Новости.

Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось, — отметил Песков.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что в 2026 году темпы роста заработных плат россиян могут снизиться из-за охлаждения экономики. Она связала этот прогноз с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора и изменениями в налоговой системе.

Экономист Василий Танурков между тем сообщил, что поводов рассчитывать на длительное снижение цен на жилье в России пока нет. По его словам, это обусловлено достаточно высокой инфляцией и стремительным ростом номинальных зарплат. Эксперт также пояснил, что длительный обвал цен обычно требует, чтобы перед этим сформировался долго надувающийся «пузырь» на рынке жилья.