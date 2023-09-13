Песков ответил на вопрос о размещении солдат КНДР на границе с Украиной Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали тему размещения солдат КНДР у Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не говорили о планах размещения северокорейских солдат на границе РФ и Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, беседа и без того была содержательной — стороны обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества.

Нет, никак не касались. Речь шла о развитии двусторонних отношений, — сказал Песков.

На торжественном обеде лидер КНДР выразил уверенность в победе России в ходе специальной военной операции на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний визит может послужить стимулом для дальнейшего формирования нерушимого стратегического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Ким Чен Ын выразил готовность защищать международную справедливость вместе с Москвой.

В свою очередь президент России Владимир Путин описал отношения между Москвой и Пхеньяном корейской пословицей: «Одежда хороша новая, а друг — старый». Российским вариантом этой пословицы является «Старый друг лучше новых двух». Он отметил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, а также действуют во имя мира и процветания в регионе. Описывая визит лидера КНДР в Россию, Путин заявил, что он прошел в дружеской атмосфере.