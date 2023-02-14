Песков ответил на вопрос о помощи крупного бизнеса в СВО Песков не стал говорить о том, подключат ли крупный бизнес к обеспечению нужд ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил РФ или корректировать производство с учетом спецоперации, сообщает ТАСС. При этом Песков допустил, что эта тема может быть затронута в общении президента с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев, — сказал Песков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Путин встретится с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП, который пройдет с 16 по 18 марта в московском Доме музыки, впервые с начала военной операции на Украине. Отмечается, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые требуют прямого диалога с властью.

Как отметил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, встреча будет связана с посланием президента Федеральному собранию 21 февраля и может быть посвящена в том числе вопросам экономического и технологического суверенитета. Бизнес же наверняка выскажет особое мнение по поводу взноса в бюджет, о котором заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, предположил он. Также на встрече могут поднять вопросы переориентации на новые рынки, импортозамещения, налогов, изменения направлений и логистических цепочек российского экспорта.