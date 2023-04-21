Песков отверг обвинения во вмешательстве России во внутренние дела ФРГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не вмешивается во внутренние дела Германии и не пытается подорвать единство Запада в конфликте на Украине, заявил газете The Washington Post представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у Москвы на это нет времени.

Это на 100% фейк. Мы никогда до этого не вмешивались [во внутренние дела других стран], а сейчас у нас на самом деле нет времени на это, — сказал Песков.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на якобы полученные европейской разведкой «российские документы», Москва вмешивалась во внутренние дела Германии и пыталась создать коалицию против оказания помощи Украине. Для этого, отмечается в материалах, Кремль планировал активизировать рост антивоенных настроений в Европе. Спецслужбы также отметили, что человек, близкий к экс-главе фракции Левой партии в парламенте Саре Вагенкнехт, которая выступила организатором манифестации в поддержку усилий по достижению мира на Украине, якобы имел связи с несколькими российскими официальными лицами.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны испытывают разочарование в связи с неспособностью стран Евросоюза выполнить свой собственный план по приобретению боеприпасов для Киева. По его мнению, выполнение плана станет тестом для ЕС на автономию.