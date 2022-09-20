В Кремле оценили возможность дипломатического решения конфликта на Украине Песков: перспективы решения конфликта на Украине дипломатическим путем не просматриваются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Возможность решения конфликта на Украине политико-дипломатическим путем в настоящий момент не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Интерфаксом». Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган признался, что не оставил надежды на организацию встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, в данный момент Анкара прислушивается к обеим сторонам.

В настоящий момент такие (дипломатические. — NEWS.ru) перспективы не просматриваются, — отметил Песков.

12 сентября представитель Кремля уже выступал с похожим заявлением, сказав о том, что на текущий момент нет предпосылок для проведения переговоров Путина с Зеленским. По его словам, в Кремле не видят переговорной перспективы.

До этого постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что никакой «практической платформы» для проведения встречи Путина и Зеленского нет. Дипломат отметил действия Эрдогана для содействия диалогу. Он добавил, что западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт на Украине. По его словам, Киев своими действиями показывает, что готов «сражаться до последнего украинца».