Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране

Москва оценивает ситуацию в ближневосточном регионе как накаленную, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об этом в контексте диалога лидера РФ Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

В самое ближайшее время проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана Пезешкианом. Ситуация весьма накаленная в регионе, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские лидер продолжает вносить свой вклад в способствование деэскалации в регионе. По его словам, это помощь не только Тегерану, но и делу региональной стабильности и мира.

Ранее ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил NEWS.ru, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости со страной американских военных объектов. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

Прежде сообщалось, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.