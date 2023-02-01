Песков оценил новый американский пакет военной помощи Киеву Песков: новый американский пакет военной помощи Киеву повысит уровень эскалации

Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый американский пакет военной помощи Киеву представляет собой прямой путь к нагнетанию напряженности и повышению уровня эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Однако, по его словам, это не изменит подхода к СВО, которая будет продолжаться.

Это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но это не изменит хода событий, СВО будет продолжаться, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, а объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.