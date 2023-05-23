Песков объяснил слияние двух структур Кремля Песков объяснил слияние управлений Кремля оптимизацией и повышением эффективности работы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слияние управлений Кремля по кадрам и противодействия коррупции объясняется тем, что эти процессы «идут рука об руку». По его словам, которые приводит РИА Новости, объединение двух структур направлено на повышение эффективности работы.

Осуществлено слияние двух управлений администрации президента. <...> Было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что у сотрудников, которые занимаются кадровой службой и антикоррупционной деятельностью, схожая специализация.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому управления администрации по вопросам госслужбы и кадров и по вопросам противодействия коррупции были преобразованы в единую структуру — управление по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Главой новой структуры назначен Максим Травников, прежде занимавший пост начальника управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров. Другим указом Путин освободил Андрея Чоботова от должности начальника управления Кремля по вопросам противодействия коррупции.