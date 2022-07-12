Песков объяснил указ об упрощенном гражданстве для украинцев Песков: гражданами России хотят стать очень многие украинцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины указа президента России об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев. По его словам, которые приводит ТАСС, указ чрезвычайно важен для большого количества людей, так как гражданами РФ хотят стать очень многие украинцы.

СВО идёт не против украинцев, она идёт против режима, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что на получение паспорта РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те граждане, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Теперь данный закон распространился на всех граждан Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «решительно осудил» указ президента России, назвав его «посягательством на суверенитет» страны и указав на «отсутствие правовых последствий» у процесса паспортизации украинцев.