Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования

Российское руководство всегда придерживалось позиции двугосударственного урегулирования в вопросе разрешения ситуации вокруг Палистины, передает заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, Москва считает резолюции Совбеза ООН единственным верным путем.

Мы исходим из всех резолюций Совета Безопасности ООН. Считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственно правильным путем, — сказал Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили об осуждении решения правительства Израиля распространить суверенитет страны на территории Западного берега Иордана. По словам представителей внешнеполитического ведомства, подобные действия, являющиеся нарушением международных соглашений, могут обернуться дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.

До этого в израильском Кнессете (парламенте) состоялось голосование, где большинством депутатов была поддержана инициатива по аннексии западного побережья Иордана. В документе, утвержденном парламентариями, говорится, что этот регион является «неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа».