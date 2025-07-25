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25 июля 2025 в 15:02

«Мне надо погулять, отпустите»: на Урале пропала 14-летняя школьница

В Екатеринбурге больше суток ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге уже больше суток ищут пропавшую 14-летнюю школьницу, сообщает издание E1.RU со ссылкой на мать девочки Наталью. По ее словам, отношения у нее с дочерью были доверительные, но гулять она ее не отпускала.

Пока я была дома до полдвенадцатого, она все говорила: «Мне надо погулять, отпустите меня». Я говорю: «Ты болеешь, недомогаешь, не покушала, тебя тошнит, глаза краснющие, останься дома, полежи». И вот мы отлучились, потому что у нас не было даже мыслей закрывать ее и как-то удерживать. А она тут же покинула квартиру, — рассказала Наталья.

Женщина отметила, что ее дочь ушла гулять 24 июля около 14:00. Последний раз ее видели на остановке «Улица Бородина», когда та ждала автобус. О местонахождении школьницы с того момента ничего неизвестно.

Подросток худощавого телосложения с длинными русыми волосами и серыми глазами, рост 164 сантиметра. Она была одета в темные брюки, джемпер и топик, на ногах — светлые кроссовки.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение школьницы, проводятся проверочные мероприятия. Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить на горячую линию поискового отряда «Прорыв» по телефону 89000440220 или в полицию.

Ранее сообщалось, что матери украинской модели Марии Ковальчук, которую избили в Дубае, поступают анонимные угрозы. Исчезающее сообщение поступило ей в Telegram. Женщине написали, что ее найдут и в Норвегии, если она продолжит «много говорить». По словам матери, она сильно испугалась. В том числе за здоровье своего пожилого отца, который оказался тоже поневоле втянут в эту историю.

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