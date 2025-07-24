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24 июля 2025 в 22:37

«Мы тебя найдем»: матери избитой в Дубае модели начали угрожать

Матери избитой в Дубае модели Ковальчук начали угрожать в Telegram

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна, мать украинской модели Марии Ковальчук, которую избили в Дубае, сообщила, что ее семье поступают угрозы, передает Telegram-канал «Кровавая барыня». Исчезающее сообщение поступило ей в Telegram.

Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь, — написали авторы послания.

По словам женщины, она сильно испугалась. В том числе за здоровье своего пожилого отца, который оказался тоже поневоле втянут в эту историю.

Я не знаю, что это за люди, у которых безумное количество денег и которые деньгами все меряют. Для них нет человека, нет человечности. Мне страшно, — призналась Анна.

Ранее Ковальчук говорила, что постепенно восстанавливается после полученных травм. Она отметила, что сейчас проходит длительную реабилитацию в Норвегии и фактически учится ходить заново, после долгих месяцев в стенах больницы у нее атрофировались мышцы. Девушка перенесла девять операций.

Пропавшую после вечеринки в ОАЭ Ковальчук нашли на обочине дороги со множественными переломами рук, ног и позвоночника. Незадолго до этого она познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса.

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