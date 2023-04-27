Песков не стал подтверждать или опровергать увольнение замглавы Минобороны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать информацию об увольнении заместителя главы Министерства обороны Михаила Мизинцева. По его словам, которые приводит «Интерфакс», этот вопрос следовало бы адресовать Министерству обороны.

Ничего не могу по этому поводу сказать. Здесь тема Минобороны, — заявил Песков.

Ранее об увольнении Мизинцева сообщал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков, отметивший, что не знает точных причин увольнения Мизинцева и что тот является ему товарищем. При этом военкор заявил, что Мизинцев является «интеллектуалом, организатором», тогда как должность тыловика, которой его наделили ранее, ему не подходит.

В январе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил главу Генштаба МО России Валерия Герасимова командующим силами СВО на Украине. Генерал-полковник Сергей Суровикин, занимавший эту должность, стал заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом. В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия.