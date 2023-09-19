Песков не подтвердил, что Москва заранее знала о планах Баку в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Россия заранее знала о планах Азербайджана провести антитеррористические мероприятия в Карабахе. По его словам, которые цитирует «Интерфакс», главная задача сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения конфликта.

Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность. <...> Главное сейчас — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что безопасность российских миротворцев в Карабахе является приоритетной темой в конфликте. По словам представителя Кремля, информации об угрозах жизни гражданам РФ нет.

Ранее в армянском правительстве заявили, что Россия не проинформировала Армению о военных действиях Азербайджана в Карабахе. Там отметили, что Минобороны Азербайджана ранее предупредило российскую миротворческую миссию о проведении операции.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе во вторник, 19 сентября. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.