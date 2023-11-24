Песков назвал способ борьбы с дипфейками Песков: алгоритмы дипфейков можно засечь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алгоритмы работы дипфейков можно засечь, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах форума «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА Новости. Он отметил, что дипфейк станет проблемой в мировой политике.

Но если можно создать дипфейк, значит, его можно и как-то детектировать, то есть засечь. Вот, соответственно, ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово, — сказал он.

Ранее в Сети появилось интервью певицы Вики Цыгановой и ее супруга Вадима журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они рассказали о своем отношении к спецоперации, религии, а также к некоторым российским знаменитостям. Спустя два дня чета Цыгановых заявила, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии дипфейк. Интервью вышло 27 октября на канале Дудя в двух частях общей продолжительностью три часа.

4 ноября Вадим Цыганов заявил о том, что в его квартиру пришли силовики с обыском из-за «стукачества» журналистки Ксении Собчак. В свою очередь телеведущая опровергла выдвинутые обвинения, указав, в частности, что она и Вика Цыганова живут в разных вселенных и она не может тратить на нее время.

Позже стало известно, что сообщения об обыске оказались розыгрышем с участием пранкера Лексуса (настоящее имя — Алексей Столяров).