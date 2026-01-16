Песков назвал противника мира в Европе Песков обвинил Лондон в нежелании способствовать миру в Европе

Великобритания не хочет вносить вклад в установление мира и стабильности в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, официальный Лондон продолжает занимать радикальные и деструктивные позиции.

Британия пока остается на радикальных позициях. Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности, и предсказуемой ситуации на Европейском континенте. Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что в Москве заметили заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Россией и считают это позитивным сигналом. Он уточнил, что речь идет о высказываниях, прозвучавших из Парижа, Рима и Берлина.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что при восстановлении баланса в отношениях с Москвой, достижении мира и гарантиях свободы Евросоюз и ФРГ смогут преодолеть еще одно серьезное испытание.