Песков: Минобороны следит за снабжением Украины западным оружием Песков рассказал, что в Минобороны России принимают меры в ответ на поставки западного оружия на Украину

Фото Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны России тщательно следит за тем, как Запад снабжает Украину оружием, и принимает соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, объёмы вооружений очень большие. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о возможных поставках Киеву из США современных противокорабельных ракет Harpoon.

Очень много вооружений идет на Украину с Запада <...>. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой связи, принимаются соответствующие меры, — сказал он.

Песков добавил, что в планах США по поставкам оружия на Украину ничего нового для российской стороны нет.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими беспилотниками «Куб» гаубиц М777, поставляемых США украинским военным. До этого в ведомстве рассказали о захвате военными РФ большого количества иностранного оружия в Киевской области, в частности, американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, немецких Panzerfaust 3, а также переносных ЗРК.