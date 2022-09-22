Песков: кабмин подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военный билет призывника в сборном пункте военного комиссариата

Российское правительство готовит официальное решение о том, кто из россиян получит отсрочку от частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это соответствует пункту 9 указа президента о частичной мобилизации, согласно которому категории граждан, имеющих право на отсрочку, и порядок ее предоставления определяются именно кабмином.

Правительство готовит соответствующую позицию и документальное оформление, — добавил представитель Кремля.

Накануне Песков заверил, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, будут определены правительством России в кратчайшие сроки. По его словам, список будет полностью соответствовать законодательству страны.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что на отсрочку от частичной мобилизации имеют право граждане, признанные временно негодными (категория Г — на срок до полугода), забронированные в порядке, определенном правительством России, а также занятые постоянным уходом за родителями, супругом, родными братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Он добавил, что для последнего варианта необходима медико-социальная экспертиза. При этом президент страны как верховный главнокомандующий может сузить категории мобилизуемых или установить дополнительную очередность мобилизации в зависимости от отнесения запасников к категориям А, Б и В.