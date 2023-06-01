Песков дал оценку отношениям между Россией и Саудовской Аравией Песков: отношения между РФ и Саудовской Аравией очень рабочие

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отношения России с Саудовской Аравией конструктивными и основанными на взаимопонимании, передает РИА Новости. В преддверии саммита ОПЕК+ он назвал взаимодействия между двумя странами «очень рабочими».

[Отношения между Россией и Саудовской Аравией] конструктивные, основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии и очень рабочие, - сказал Песков.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет напряжение из-за того, что Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители.

В апреле Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти. Это подтверждал вице-премьер Александр Новак. Нефтедобыча будет сокращена на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года. Саудовская Аравия до конца 2023 года добровольно планирует сократить изъятие из недр нефти до того же объема.

Саммит организации стран, экспортирующих нефть, пройдет 4 июня в Вене.