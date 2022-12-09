Песков заявил, что Бут находился в плену у американцев

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Виктор Бут

Россиянин Виктор Бут, отбывавший срок в тюрьме США по обвинению в торговле оружием, фактически находился в плену у американцев в течение 14 лет, заявил корреспонденту «Известий» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, самое главное, что предприниматель жив и здоров, врачи его осмотрят и определят состояние его здоровья.

Самое главное, что гражданин России, который 14 лет находился в плену фактически у американцев, в незаконном абсолютно заточении, вернулся на родину. Слава богу, он жив и здоров, но наверняка еще врачи определят, насколько он здоров, но мы желаем ему, конечно, скорейшей реабилитации, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что неверно делать выводы о том, что обмен Бута и американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, — это шаг в сторону выхода из кризиса между Россией и США. Песков подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона остаются напряженными, во время переговоров обсуждалась исключительно процедура обмена заключенными.

Ранее стало известно, что Бут в результате договоренности с США был обменян на Грайнер. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его арест выдал местный суд по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Соединенные Штаты Америки относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн.