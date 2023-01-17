Песков: аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет

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Аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за границей нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это скорее этический вопрос. Песков подчеркнул, что руководители могут выступать с рекомендациями об ограничении отпусков чиновников, это нормальная практика, передает РИА Новости.

Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это скорее этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Но руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это нормально. Тем более в нынешней ситуации, — заявил Песков.

Ранее комиссия по этике приняла решение объявить дисциплинарное взыскание первому замминистра спорта Ульяновской области Максиму Соболеву из-за его поездки на Шри-Ланку на новогодние праздники. Кроме того, главе регионального Минспорта Рамилю Егорову рекомендовано сделать своему подчиненному выговор с занесением в трудовую книжку.

До этого «Коммерсант» написал о том, что в регионах появилась неофициальная рекомендация для местных чиновников отказаться от поездок на заграничные курорты. И хотя мера носит рекомендательный характер, чиновников попросили отнестись к ней очень внимательно.