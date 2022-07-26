Песков анонсировал встречу Путина с новым главой Роскосмоса Песков: Путин проведет встречу с новым главой Роскосмоса Борисовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Борисов

Президент России Владимир Путин 26 июля проведет встречу с новым главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства заслушает доклад руководителя госкорпорации в середине дня, передает ТАСС.

Сегодня президент принял решение заслушать как раз его видение первого этапа работы в Роскосмосе. Сегодня он будет в середине дня с докладом у президента, — сказал Песков.

15 июля Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов.

Позже Песков заявил, что у экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина будет новая работа. Он добавил, что Кремль об этом своевременно сообщит. По его словам, уход Рогозина с поста не связан с какими-либо претензиями к его работе.