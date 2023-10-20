В Кремле запланировали большую пресс-конференцию Путина в этом году Песков анонсировал проведение большой пресс-конференции Путина в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о планах руководства страны по проведению большой конференции главы российского государства Владимира Путина в 2023 году, передает ТАСС. При этом представитель Кремля не уточнил ее сроки и пообещал рассказать о них позднее.

Планы есть. Мы будем вас информировать по срокам, — ответил он на вопрос о проведении конференции президента в этом году.

С 2012 года итоговая пресс-конференция главы государства проходила в декабре. Как правило, ее транслируют в эфире телеканала «Россия 1», Первого канала, НТВ, «России 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». На мероприятие приглашают представителей журналистского корпуса.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» также ранее была ежегодным мероприятием. В прямом эфире президент РФ отвечал на вопросы жителей страны. В 2008–2011 годах, когда Путин был премьер-министром России, программа называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным».

В начале октября Песков предположил, что пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией. По его словам, сроки ее проведения станут известны своевременно.

В 2022 году ни одно из мероприятий не проводилось. В сентябре 2023-го Песков отмечал, что дата прямой линии с президентом пока не определена. По его словам, мероприятие планируется провести до конца года.