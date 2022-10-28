Первого мобилизованного россиянина представили к госнаграде Первого мобилизованного россиянина наградили медалью «За отвагу»

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В Тюменской области наградили первого военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте Минобороны России. За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга он был награжден медалью «За отвагу».

Сообщается, что житель Ямала выполнял боевые задачи в зоне проведения спецоперации в рядах добровольческих отрядов, в настоящее время он призван в рамках частичной мобилизации, где на базе центра подготовки проходит дополнительное обучение и делится опытом с другими мобилизованными.

Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды, приятно их вручать. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух, — отметил генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали Героя России офицерам за участие в военной операции на Украине. Бойцы были отмечены государственными наградами за проявленный героизм при выполнении боевых задач.

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Во время награждения Шойгу поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, проявленную при защите Донецкой и Луганской народных республик, и выразил уверенность, что награжденные бойцы и дальше будут верой и правдой служить России, «вооруженным силам на благо и процветание». После этого глава Минобороны пожелал всем скорейшей победы.