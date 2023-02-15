«Перестроить подход»: в ГД ждут экономических реформ после послания Путина Депутат ГД Алексей Чепа ждет от Путина слов о перестройке экономики

Фото: kremlin.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (СРЗП) считает, что президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию скажет о необходимости изменений в экономике страны, рассказал парламентарий NEWS.ru. По его словам, России нужно уходить от сырьевой экономики.

Я надеюсь, что в экономическом блоке мы услышим о том, что страна должна перестроить экономику не только с учетом сложившейся ситуации, но и перестроить весь подход. Мы должны в большей степени уходить от сырьевой и развивать наше собственное производство, импортозамещение и то, что мы потеряли последние 10 лет, — объяснил политик.

Депутат надеется, что послание главы государств станет «историческим для нашей страны».

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание.

На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.