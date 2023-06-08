Патрушев рассказал о внешнеполитической цели США Патрушев: США хотят ослабить Россию, но их конечная цель — Китай

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

США выступают против многополярного мира, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает ТАСС. По его мнению, Вашингтон хочет ослабить Россию, однако конечная цель Соединенных Штатов — Китай.

Конечно, Штаты заинтересованы, чтобы не состоялся многополярный мир. Очень серьезный полюс многополярного мира — Китай. Поэтому не конечная цель — Россия, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их вообще конечная цель — это Китай, — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза ранее отметил, что США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. По его словам, западные политики заявляют об этом открыто.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев до этого отметил, что Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Он отметил, что Киев давно обещал «великое контрнаступление». По его мнению, у Украины не было выбора, так как властям страны необходимо оправдывать полученное «бабло и оружие».

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине. По его словам, только таким образом украинские военные смогут восстановить территориальную целостность своей страны. Он обвинил президента Джо Байдена в медлительности по этому вопросу.