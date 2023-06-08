США выступают против многополярного мира, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает ТАСС. По его мнению, Вашингтон хочет ослабить Россию, однако конечная цель Соединенных Штатов — Китай.
Конечно, Штаты заинтересованы, чтобы не состоялся многополярный мир. Очень серьезный полюс многополярного мира — Китай. Поэтому не конечная цель — Россия, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их вообще конечная цель — это Китай, — сказал Патрушев.
Секретарь Совбеза ранее отметил, что США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. По его словам, западные политики заявляют об этом открыто.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев до этого отметил, что Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Он отметил, что Киев давно обещал «великое контрнаступление». По его мнению, у Украины не было выбора, так как властям страны необходимо оправдывать полученное «бабло и оружие».
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине. По его словам, только таким образом украинские военные смогут восстановить территориальную целостность своей страны. Он обвинил президента Джо Байдена в медлительности по этому вопросу.